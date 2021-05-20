觀察近日疫情升溫且有擴大到更多地區，伯朗咖啡館為保護門市員工，並避免消費者出門群聚，降低社會染疫風險，宣布將「預防性暫停營業」時間延長到5/31日，柏克金餐酒系列也同步，後續將視察疫情狀況調整。

伯朗咖啡館目前只剩四家門市正常營業且僅提供外帶，分別是：站前店 營業時間：12:00-20:00　徐匯廣場 營業時間：11:30-20:00　華泰名品城 營業時間：12:00-21:00　宜蘭店 營業時間：12:00~20:30

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(工商 )

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