急診室人員防護全面升級著防護衣。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

全台疫情持續升溫，因應三級防疫警戒，奇美醫學中心即日起防疫升級，住院前，病人皆須完成新冠肺炎PCR檢測，急診收住院病人也需於急診完成PCR檢測，全面監測；非急病民眾暫緩就診，領藥的慢性病者可提前線上預約，減少進出醫院可能的感染風險，目前住院病人已較上周降載約10％。

台南市長黃偉哲日前表示，醫療體系不能垮，要求台南各地區醫院都須完成清零計畫，奇美醫學中心防疫也隨著中央宣布升級，加強防疫力道。奇美醫學中心指出，疫情期間將逐步減少住院病人以及門診量，也勸導非急迫性疾病之民眾，暫緩來院就診。

目前「藥來速」領藥僅限預約第二、三次慢性病處方箋，請民眾多多利用「藥來速」服務，減少進出醫院可能的感染風險。奇美醫學中心遠距醫療也設置完成，可隨時啟用，將鼓勵慢性疾病視訊診療。

針對已住院病人，全面進行新冠肺炎PCR檢測，持續監測健康狀況；住院前病人持有3天內PCR核酸檢測陰性檢驗報告；急診收住院病人，則會在急診完成PCR檢測。

此外，18日已再增設第二個戶外篩檢站，急診檢傷地點外推，並於醫療區外設置流動廁所，有效阻絕疑似個案進入急診候診區，減少院內感染風險。詢問TOCC時並增加確認是否有北部旅遊史。

奇美醫學中心專責病房共有11床，如疫情擴大需增設備援病房時，也都設置完成；專責病房之動線、人力均有專艙專用之規劃，並隨時完成嚴謹消毒程序。

奇美醫考慮防疫疑慮避免病人過度集中，採各棟醫療大樓門診分流、於各大樓入口增加人力查驗旅遊史和發燒篩檢的方式。具旅遊史和發燒或呼吸道症狀等民眾，將引導至「防疫站」進行後續防疫措施。正常就醫的民眾，醫院儘量提供減少重複查驗兼顧防疫篩檢的分流動線。此外，也加強環境清潔、消毒，急診室人員防護全面升級著防護衣。

(中時 )