【旅奇傳媒/記者-張語柔】俗話說對症下藥，拜神社當然也要「拜對」才能發揮最佳功效。神社文化發展多元的日本，除了求戀愛、闔家平安、交通安全等願望以外，居然還有專門祈求「演藝事業順利」的神社？！下次也想來點星光加持，就到日本關西走走吧！

嵐山順遊玩這裡 車折神社 「車折神社」位於京都嵐山，境內設有一間小小的「藝能神社」祭祀能歌善舞的女神「天宇受賣命」，據說對保佑演藝事業、藝術領域發展相當靈驗，為電視節目、雜誌喜愛專訪的對象，光是公布在神社官網的受訪紀錄就破百次，是日本國內極具話題性的神社之一。

▲藝能神社據說約在1957年被遷移至車折神社境內。 圖：Mona/攝

受到無數星光加持，讓藝能神社的名聲更加遠播，吸引越來越多演員、歌手、樂團、聲優等演藝和藝術領域的名人來參拜，還被譽為是「日本藝人最愛參拜的神社」，在藝能界無人不知、無人不曉！再加上這裡環境清幽，朝聖之外還能兼賞美景，因此也成為日本國內觀光客喜愛的嵐山順遊景點。

車折神社的象徵：一片朱紅「玉垣」 進入神社後，很難不注意到沿途寫滿黑字的朱紅色木牌，它們被稱為「玉垣（たまがき）」，是由參拜者奉納在此的許願木牌。功能有點類似台灣廟宇點光明燈，每塊玉垣每次可以掛2年、費用約為1萬日圓。

▲神社境內境外都被玉垣圍繞，相當壯觀。 圖：AMY/攝

根據神社的規定，玉垣必須本人才可以奉納，因此每一塊都是藝人們到此一拜的證據，據說目前約有3,000多塊，不只已經塞滿神社境內境外、甚至延伸到停車場周圍都能看到。

▲日劇女王米倉涼子、實力派演員西田敏行都曾來這此參拜。 圖：AMY/攝

由於數量實在太多，尋找玉垣就像是在尋寶一樣，也成為觀光客到車折神社體驗的一大趣事！整片朱紅色並排在一起很容易看到眼花，想順利找到想找的人，需要聚精會神才能成功！

▲傑尼斯偶像團體Hey！Say！JUMP成員有岡大貴的玉垣。 圖：Mona /攝

▲不露臉的知名牙醫樂團GReeeeN、童星鈴木福等也曾到訪！ 圖：AMY /攝

嵐電「車折神社」站下車就是神社入口，交通相當方便，抵達車折神社之後建議別直接往藝能神社，應要先去車折神社的「本殿」參拜，向本殿打聲招呼後，再前往藝能神社以及拍攝玉垣。

▲搭乘嵐電至「車折神社」站下車，輕鬆就能前往神社。 圖：Mona /攝

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(中時新聞網)