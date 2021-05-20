有「台灣最美歐巴桑」封號的64歲資深藝人陳美鳳，出道多年仍維持凍齡美貌和火辣身材，近日，因為疫情升溫待在家，她也翻出舊照片打發時間，重現當年未修的原始照，只見她凹凸有致身材都沒變，引來不少藝人好友大讚。

陳美鳳曝光30年前作秀的照片，她透露當時梳化造型都是自己來，穿無袖也不懂得要修腋下的毛，「現在不會讓這種事發生了」，只見照片中她穿上細肩帶小可愛，下身搭性感網襪，露出渾圓美胸和纖細美腿，火辣尺度破表。

不少藝人好友都留言，梁佑南表示「真的好美喔！阿姐真會保養身材，快開課分享吧」、狄志為也說「美鳳姊一個字『辣』」，有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺更大讚「鳳姐腋毛也太性感了」，讓陳美鳳也回應「以前不懂得要剃毛，現在拍照沒剃毛會被說沒禮貌，年代不同了」。

陳美鳳出道44年仍保養得宜，凍齡美貌和惹火身材羨煞不少人，更被封為「台灣最美歐巴桑」，還登上英國媒體，平常少吃油炸物、加工食品的她，以攝取新鮮的魚和蔬菜為主，每天喝足夠的水分加上運動，讓她維持輕盈的體態。

(中時新聞網)