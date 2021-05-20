中央氣象局指出，20日為高溫炎熱的天氣，西半部普遍高溫約攝氏33至35度，部份地區甚至有出現局部38度以上極端高溫的機率，因此連帶用電量也不斷攀升。台電預估20日供電持續亮出黃燈，代表供電吃緊。

根據台電網站顯示，20日用電尖峰出現在下午1點至4點之間，尖峰用電量可達3,780.0萬瓩，預估備轉容量率為6.61%，供電燈號亮出黃燈，代表供電吃緊，系統供電餘裕緊澀，這也是本周連續第三顆黃燈。預估尖峰備轉容量僅剩有249.8 萬瓩。

經濟部指出，由於本周3部大型機組正在維修，在沒有新的機組投入發電下，供電相當吃緊，會督促台電加強調度與維護，確保供電穩定。

為了改善可能供電不足的情況，台電啟動3措施因應，第一個別通知大用戶抑低用電條件及加強需量反應措施，於16時後減少用電，約可減少80萬瓩需求。第二協調民營電廠（嘉惠二期）加入發電，約可增加25萬瓩供電能力。第三汽電共生機組躉售量增至161萬瓩，可增加16萬瓩供電能力。

(工商 )