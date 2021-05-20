《戰艦世界》版本更新 全新限時活動「野獸之戰」

戰遊網 (Wargaming.net) 今天宣佈，旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.10.4版本更新，推出全新限時活動 —「野獸之戰」，以及揭開德驅逐艦背後的故事的「德國驅逐艦」收藏。另外，5月18日所登場的「最長的博物館之夜」活動之完整精彩實況內容也已收錄於《戰艦世界》官方YouTube頻道、Twitch頻道。

接下來的四週內，玩家可參與全新限時活動 —「野獸之戰」，其活動設計靈感來自德國民間傳說。所有活動參賽者將於每天收到特殊任務，凡完成任務即可獲取獎勵，達成個人里程碑，以及協助貢獻戰隊里程碑！活動總共分為四階段，每階段為期一週的時間，而在每階段開始之前，玩家可選擇加入四支戰隊的其中一支：

Welthund戰隊：額頭長有單獨巨眼的黑色巨犬

Feuerputz戰隊：能幻化為各種形態的惡魔，最常以火焰骷髏或騎士的形象示人

Glühschwanz 戰隊：長得像龍的暗夜幽靈

Lindwurm 戰隊：龍頭蛇身的無翼生物

玩家能以 V 至 X 階戰艦，在隨機戰鬥、聯合作戰和排名戰中完成這些任務，還有許多豐富獎勵等著玩家來解鎖。

另外，0.10.4版本更新中，除了能持續體驗先前於 0.10.3 版本中進入搶先體驗階段的全新德國驅逐艦 VII Z-31 和 VIII Gustav Julius Maerker，玩家還能進行以德國驅逐艦為主題的「德國驅逐艦」收藏，內容講述德國驅逐艦的歷史以及艦上服役人員的歷史事蹟。「德國驅逐艦」收藏以四個部分所組成，每個部分則包含 4 個元素，而每完成一個部分的收藏的玩家即可獲得一天加值帳號。

最後，5月18日，為慶祝國際博物館日，《戰艦世界》於官方YouTube頻道、Twitch頻道舉行「最長的博物館之夜」活動，為全國玩家帶來長達17小時的免費實況，內容包括15家世界級的海軍博物館的虛擬導覽，其中包括台灣唯一博物館代表的《國立海洋科技博物館》，以及與歷史學家和博物館導覽人員進行線上互動，讓玩家在防疫期間也能參與國際博物館日，線上目睹各國博物館的風采。長達17小時的實況總計吸引了近140萬名觀眾於Twitch頻道觀賞，而活動當日沒有機會觀賞到實況的玩家，精彩的實況內容都收錄在《戰艦世界》官方YouTube頻道、Twitch頻道！

0.10.4 版本更新影片介紹

(科技)