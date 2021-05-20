全國進入三級警戒，民眾外出必須全程佩戴口罩，並保持社交距離。台中市政府經發局傅局長李逸安昨日傍晚帶隊，前往華美市集稽查民眾口罩佩戴情形，僅市集入口處有1位民眾未戴好，經宣導後立即戴上。李逸安說，市府將持續強化查核，共同防堵疫情。

中央流行疫情指揮中心昨日下午宣布，全國提升至疫情三級警戒，民眾外出時應全程配戴口罩，勸導不聽將依法開罰。

李逸安表示，全國進入三級警戒，民眾外出必須全程佩戴口罩，並保持社交距離，昨日下午稽查除僅市集入口處有一位民眾未戴好，經宣導後立即戴上，攤商及消費者口罩皆「戴好戴滿」，顯示民眾防疫意識很高。

李逸安指出，市府近期將至各公有零售市場及大型民有市場稽查民眾口罩佩戴情形，如違反公告拒絕改善者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。屆期未改善者，將按次處罰，請業者、市民在防疫關鍵時刻，務必配合政府防疫作為，共同防堵疫情。

(中時 )