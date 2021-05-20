全國防疫警戒升至第三級，各縣市民眾外出都要配戴口罩，否則一律告發開罰。高雄鹽埕分局昨（19日）一共告發5件，其中一名婦人在愛河邊公園散步被員警發現，以為拒絕出示證件就能免罰，結果警方拿出電腦透過「人臉辯識」，立即查出該婦人身份，依法舉發，將交由衛生局裁罰金額。

鹽埕分局員警19日下午晚間7時許巡邏時，發現一名高姓婦人未戴口罩在愛河邊公園散步，要她出示證件卻不配合，欲藉此以規避罰責，警方隨即以人臉辨識之方式，查出她的身分，依法取締告發。

高雄市所屬17個分局，19日起加強執行告發未戴口罩告發，雖然第三級警戒民眾外出一律要配戴口罩，可以高雄市昨天共舉發數十件，光是新興分局就告發41件，包含市場、道路、籃球場、公園等公共場所。

高雄市政府在防疫警戒升到第三級後，宣布嚴格加強四大措施，一、非必要不要出門，出門務必配戴口罩，二、公共場所及室內空間未配戴口罩之民眾，強力執法，三、加強對人與人連結之高風險處積極查緝，違規者斷水斷電，四、加強社交距離，避免公園及營業場所外群聚行為、倒垃圾未戴口罩者將拒收垃圾。

(中時新聞網)