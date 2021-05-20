1.台積電(2330)：昨外資轉賣超5856張，惟昨夜ADR漲1.41%，今早股價開平後一度升至571元，但反壓仍重。

2.第一銅(2009)：昨外資轉賣超、銅價創2月以來最大跌幅，但澆不熄多頭熱情，今早股價仍觸及漲停，攻下月線。

3.三陽工業(2206)：今起實施庫藏股，昨外資轉買超645張卡位，早盤股價逆漲逾3%。

4.華義(3086)：宅經濟隨疫情發燒，外資持續買超，今早股價觸及漲停，躍過季線。

5.智冠(5478)：疫情促升遊戲需求，昨外資轉買超141張，帶動早盤股價一度漲逾4.5%，月線、季線一次到位。。

6.宏碁(2353)：NB銷量大旺，早盤挾量漲近6%，攻下10日線，挑戰月線。

7.國統(8936)：台灣水情吃緊，多頭追捧水資源概念，早盤漲近3%。

8.映泰(2399)：4月EPS 0.5元，賺贏首季，早盤跳空漲停。

9.康那香(9919)：外資昨轉買超，早盤彈漲逾3%。

10.愛之味(1217)：囤貨行情續燒，早盤漲逾3%，創波段新高。

11.瀚宇博(5469)：WFH題材夯，NB板訂單可期，早盤帶量續漲逾3.5%，重回月線。

12.鈺太(6679)：NB動能強，全年營收、毛利率成長，股價367元續登天價，翻紅漲。

13.燦坤(2430)：筆電大熱銷、營運可望進補，晨盤續高漲逾5%。

14.陽明(2609)：外資連6日大買超搶進，開盤震盪後穩住，拉抬穩80元關，上攻近7.5%。

15.美食-KY(2723)：美中市場穩局，今年獲利動能增溫，早盤翻紅續走揚逾3.5%。

16.智原(3035)：不畏外資轉賣超，明法說題材，股價續漲逾3.5%，拚穩60元關卡。

17.矽力-KY(6415)：營運動能可期，晨盤上漲近4%，再以些微差距超車大立光登股王。

18.宏遠(1460)：防護衣訂單湧，紡纖廠營運熱，早盤火速攻頂，彈上10元票面及月線。

19.立康(6242)：中藥清冠一號具療效，獲緊急授權，成為抗疫國家隊，激勵股價連拉3根漲停，登波段高。

20.台耀(4746)：4月認列業外收益4.7億元，自結每股盈餘4.68元，早盤急攻漲停，改寫3年半新高價。

21.彩晶(6116)：筆電供不應求，面板需求持續強勁，第二季營收、獲利可望續攀高，早盤一度翻紅走揚2%，重返20元。

(時報資訊)