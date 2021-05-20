防疫警戒三級標準自雙北擴及全台，須檢疫或隔離的國人因而增加。交通部觀光局表示，截至19日防疫旅館設置房數為1.8萬房，入住率為59.7％。為因應檢疫隔離入住需求急增，防疫旅館量能預計將增至2萬房。

國內疫情近日急遽增溫，觀光局表示，近日已多次促請各縣市政府，依中央疫情指揮中心指示配合防疫需求，積極輔導轄內旅宿業者加入防疫旅館，以增加地方防疫旅宿量能，共同做好社區防疫措施，同時呼籲合法旅宿業者積極加入，共同打造社區防護網。

針對防疫旅館相關訊息，觀光局建議有需求的居家檢疫者或居家隔離者，可至觀光局台灣旅宿網「防疫旅宿」專區查看進一步資訊，除有已公開的防疫旅館業者名單，並有各縣市政府防疫旅館服務窗口，歡迎多加利用。

另外，由於部分縣市政府規定防疫旅館需透過該縣市政府媒合，觀光局指出，除了已於防疫旅宿專區公開名單防疫旅館，可逕洽該旅宿業者訂房外，其餘仍應洽各縣市政府防疫旅館窗口訂房，以維護入住權益。

(時報資訊)