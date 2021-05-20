板卡廠映泰(2399)4月份自結損益，單月營收達2.12億元，年增59.92%，稅後盈餘8938萬元，單月EPS達0.5元。映泰4月損益除本業的貢獻外，還有業外股票與債券的處分收益推升單月獲利大增，甚至超過今年首季的獲利6748億元，EPS 0.39元。映泰一早就亮燈漲停鎖住24.6元。累計前4月合併營收達8.08億元，較去年同期成長20.5%。

映泰首季毛利率為15%，營益率為3%，優於去年4Q，去年4Q由於營業費用較高，導致營業利益為負值。

映泰今年受惠挖礦需求，顯卡銷售顯著攀升，過去約1成的占比也隨之拉高，而主板業務估計占比仍超過5成，其餘固態硬碟占比超過1成，還有IPC產品線。

映泰目前在美國和荷蘭都有成立子公司，美國子公司負責美洲地區之銷售業務；而荷蘭子公司負責歐洲地區之銷售業務。至3月底，映泰流動資產為24.07億元，總資產為28.52億元，總負債為6.35億元，每股淨值12.45元。

(時報資訊)