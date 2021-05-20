國泰金(2882)今天發布2021年5月國民經濟信心調查結果，顯示國內外疫情升溫，景氣展望小幅下滑，民眾風險偏好微降。

5月國民經濟信心調查結果顯示，景氣展望指數下降至23.5(4月為31.6)，現況指數則持續走揚至40(4月為36.7)；民眾薪資上漲預期指數維持在9.7(4月為9.7)，為近一年半以來高點。大額消費意願指數則微幅下降至13.8(4月為14.4)，民眾的消費意願明顯受本土疫情增加而抑制。

民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.95%，78%民眾認為今年經濟成長率會達到3%以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.47%，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為76%。

在股市方面，強勁基本面數據支撐股市樂觀情緒，國內外疫情惡化略影響風險偏好微降，民眾對股市的樂觀指數上升至19.3(4月：16.7)，風險偏好指數則微降至21.7(4月：21.8)。

(時報資訊)