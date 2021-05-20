最新調查指出，日企製造業的信心在5月份創下兩年多來新高，全拜海外需求暢旺之賜。同時，這也表示日本在出口增加驅動下，景氣復甦這顆引擎，尚未完全因緊急狀態而熄火。

20日，根據剛出爐的路透社短觀報告，從2020年新冠病毒出現後至今，日本服務業者的信心再次回升。在這項連日本央行都很在乎的經濟調查中，有位日本造紙業者表示，伴隨新冠疫苗接種下，輸往歐美訂單的反彈已是種趨勢。

不過，還是出現幾家歡樂幾家愁的現象，因為有部分日企認為，自己業績還是正被新冠疫情所拖累。目前，日本大部分區域，包括東京與大阪等，緊急狀態的局勢還是一直維持，估計一直要到五月底才能解除。

這份6日至17日所進行日企調查顯示，路透社短觀製造業指數從4月的13點升至21點，創下2018年12月以來的最高水平。

根據對482家大中型公司的調查，服務業指數自去年2月以來首次擴大，從4月的負3升至正2。解讀路透社短觀指數方式並不難，就是對景氣正向與負面看法之間的差異。舉例來說，若出現負數代表悲觀大於樂觀。

有位營建業日企指出，由於來自消費者訂單減少，同業間競爭更加激烈。

服務業日企也表示，由於民間消費意願不高，部分大東京地區的專案，因為東奧復賽之故，不是遭延後就是被取消。因為日本民眾擔心，這個在7月舉辦的國際體育盛會，將是加速新冠病毒傳染的催化劑。

相較於汽車產業緩步回升，化工，金屬產品，機械以及電機業的日企，則對未來前景是比較有信心的。有位化學產業業者也觀察到，抗疫新產品熱銷下，正在追加製造所需的原物料。

同時，在日企非製造業方面，運輸業與公共設施的情況也有所改善。但是，零售與批發商，以及其它服務業的信心還是未能從悲觀轉成樂觀。展望未來看8月，日企製造業的商業信心還是維持在正21不變，服務業方面也可望升至正13。

(時報資訊)