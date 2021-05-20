受疫情影響，近期房地產交易步調大亂，許多原先預約看屋或預計交屋的買方，大多都選擇延後交易或直接取消。不過根據中信房屋統計，不動產交易受這波疫情影響最大的竟不是成屋，反而是建地受傷最重，而交易逆勢成長無謂疫情的反倒是農地。

據中信房屋內部統計，截至目前為止，本月成屋交易與上月同期相較減少約26%，土地類則減少約10%，其中建地減少約有45%幅度最大，農地交易量反而逆勢成長8%。中信房屋研展室副理張漢超表示，各類不動產交易幾乎都受政府打炒房政策的牽連而有交易縮減的現象，一般成屋來店客甚至在本週疫情升溫後減少到只剩下過往的2至4成不等，不過農地交易卻一反常態，走出正成長的佳績。

張漢超分析，受政府政策影響，土地類建地的交易量開始放緩，而農地交易之所以依舊持穩，除了農地享有稅法優惠之外，在買賣流程上，相關交易也相對成屋來的單純，染疫風險也較低。以素地而言，毋須顧慮屋況、現居狀態，即使現場帶看也幾乎在室外，只要確認相關地籍資料與實際需求即可。

不過張漢超也指出，農地實際上有分為《都市計畫法》的「農業區」和「保護區」以及《區域計畫法》的「耕地」，其中「耕地」有登記限制，依據《農業發展條例》的規定，除了取得許可的農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構之外，只能以私人名義來進行登記，一般法人是不能登記的。

至於購買農地是否有身份限制，現行法規已於民國89年取消身份上的限制，也就是即使身份是非自耕農的一般人，其實也可對農地進行買賣，正因如此，農地交易才始終在不動產交易中佔有一席之地，宜蘭、桃園等地就是最佳的例證。

(時報資訊)