全球力行節能減碳，綠能及儲能商機湧現，鈺德(3050)及盛達(3027)因佈局綠能及儲能有成，可望搭上綠能及儲能商機，成為推升營運的新動能。

近期台電兩度大停電，供電不足問題浮現，且全球力行節能減碳，太陽能、風力發電等綠色能源獲台灣及各國力挺扶植，不過太陽能、風電等綠能因不是24小時供電，容易引起電網不穩，加上離尖峰用電量差異，亦帶動儲能設備商機。

鈺德過去業務以預錄光碟片為主，不過光碟產業處於衰退，雖然鈺德預錄光碟業務一直維持穩定獲利，為公司創造穩定現金流，而鈺德於2018年10月投資厚聚能源開發公司，跨入太陽能系統業務，之後再整合錸德(2349)集團的錸洋科技，去年因南部陽光充足，太陽能發電效率高，厚聚能源售電收入達3.05億元，佔鈺德公司營收比重已逾30%。

鈺德總經理羅宜富表示，厚聚主要案場在公有房舍，面積小但是數量多，目前已併電約46.55MW，加上設置中，總容量可達到54.59MW；公司除持續拓展屋頂型，爭取中大型公有建物電廠之外，還會拓展埤塘漁電共生電廠，並評估投入陸域風電的再生能源開發，持續擴大綠能事業版圖，今年綠能業績會比去年好。

隨著綠能及文創事業開始收割，去年兩大事業佔鈺德營收比重已拉升至45%，鈺德預估，今年兩大事業佔比可望突破50%，2022年更可上看60%。

鈺德今年第1季稅後盈餘為2546萬元，每股盈餘為0.17元，累計前4月合併營收為3.28億元，年成長4.37%，鈺德董事會決議每股配息0.6元，以5月19日收盤價14.55元來估算，殖息率為4.12%。

盛達早期產品以電源供應器及網通設備為主，看好儲能商機，公司前幾年開始跨入太陽能及儲能領域，經過多年努力已進入收割期，有望成為公司營運成長新動能。

盛達董事長陳忠廷表示，公司出售大陸東莞廠後，在台灣宜蘭建置生產儲能電池櫃新廠，預計6月底儲能櫃第1條產線完成，可月產數十個由一顆顆電池封裝、焊接及堆疊的電池模組，未來精進生產效率後，預期3條產線可月產300到400個電池堆(Stack)。

目前盛達除爭取台電儲能與輔助服務，亦爭取美國儲能大廠OEM訂單，希望下半年能開始外銷。

盛達第1季稅後盈餘為445萬元，每股盈餘為0.05元；累計前4月合併營收為2.86億元，年成長19.02%。

(時報資訊)