資深媒體人周玉蔻今(20)日在臉書發文指出，她主持的台北之音廣播節目被告知月底要關，暴怒指稱電台已經「被紅色滲透」，認為所謂經營不善、資金問題都只是藉口，真正停播是因為意識形態，還揚言「明天做完就不做了」。而宅神朱學恒聽聞消息後也在臉書上發文，笑著表示「不知道怎麼搞得有點想要去代班」。

周玉蔻近來頻頻「超前爆料」，在指揮中心尚未宣布確診數或疫苗消息前就將訊息流出，引發爭議；而今日她在臉書上發文指出，所主持的台北之音Hit Fm聯播網指標性訪談節目《蔻蔻早餐》，原為每周一至周五早上7 點到9點播出，但突被告知將在5月底停播，理由是經營不善，讓她相當不滿，認為電台所謂的虧錢問題都只是藉口，真正停播的原因都是因為意識型態。

周玉蔻聲稱這次的關閉節目是「對岸的打壓」，儘管台北之音董事長廖婉汝否認，但周玉蔻仍無法接受，揚言這節目只做到明天，痛批「台灣又多了一個紅媒連鎖集團」。

朱學恒看了周玉蔻的貼文後，開玩笑表示「不知道怎麼搞得有點想要去代班」，引發網友討論，網友們看到周玉蔻節目被停的消息也直呼「520當天值得放鞭炮的消息? 只能說大快人心」、「那個節目的收聽率被停掉很正常吧」、「應該是沒有人想聽吧」、「不順她意的都是紅媒」、「都讓他做節目這麼久，不讓她續就說人家紅媒」、「現在這個時局，難得聽到讓人開心的事」、「意識型態最重的居然有臉說別人」、「怎麼，連開除你都要扯對岸，真無言」。

(中時新聞網)