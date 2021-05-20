台電興達電廠因員工誤觸開關，造成四組機組跳機導致全台大停電引起民怨，一名家住桃園的石姓女子突然在網路上PO文表示，「太熱了去外片吹吹風，電廠爆炸」訊息而遭到民眾檢舉，桃園市刑大昨(19日)將石女傳喚到案，依違反「社會秩序維護法」第63條妨害安寧秩序由管轄分局移送簡易庭裁處。

桃園市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊，破獲石姓女子涉嫌於臉書網站發布假訊息，訊息指稱「太熱了去外面吹風，電廠爆炸」等語，經台灣電力公司於110年5月13、14日發布之新聞稿澄清，110年5月13日停電事故之原因為「輸電設備匯流排故障，電力系統電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現4部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力」，並無電廠爆炸之情事，係為不實訊息。

經濟部長王美花也召開記者會強調，513停電事件是台電現場人為疏失，在進行輸配電容量擴充工程誤觸開關，導致電壓驟降，引起興達跳機，是因當時路北超高壓正配合未來興達新機組輸電需要，進行輸配電容量擴充工程，加入系統前竣工檢查與測試。

當時台電同仁本來應該去開啟3542開關，卻誤操作3541關關，導致匯流排接地，產生電壓驟降，引起就近興達4部機組跳機。

刑警大隊科技犯罪偵查隊於110年5月19日通知石嫌到場說明，石嫌坦承不諱，並辯稱係與同事聊天時，誤以為電廠爆炸，並未查證真偽後便在臉書網站上貼文，只是於善意提醒周遭友人要注意安全，全案將依違反「社會秩序維護法」第63條妨害安寧秩序由管轄分局移送簡易庭裁處。

桃園市政府警察局在此呼籲民眾對於網路流傳之訊息應多加求證辨識其真偽，勿輕信或隨意轉傳，避免成為假訊息之傳播者、製造社會大眾非必要之恐慌。

(中時新聞網)