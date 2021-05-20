精密機械主軸大廠健椿工業今年內外銷增長，第一季EPS達0.58元，創同期次高，前4月合併營收4.19億元，年成長109.2％，5月出貨保守預估2,600套，有機會上看2,600～2,800套，優於去年同期，目前訂單能見度看到10月。

健椿表示，健椿今年營收超過八成都來自大陸，大陸模具加工業、機械零件加工業、3C產業、5G基地台架設、汽車產業等設備，需求熱度不減，拉高外銷佔比。第一季產能利用率超過九成，在達到經濟生產規模，有效降低單位固定成本有，健椿也因應鋼鐵等原物料成本上漲，調高規格品售價6％～10％，是第一季營收3.07億元，創單季新高，EPS達0.58元，創同期次高的主因。

健椿指出，今年內外銷對精密主軸的需求持續增溫，對健椿今年營收成長有所助益。健椿5月主軸出貨保守預估約2.600套，有機會上看2.600～2.800套，會優於去年同期。

上週鋼鐵行情大漲，健椿對第二波漲價還在觀望。健椿指出，目前鋼鐵等原物料備料三個月，倘若第二波調漲報價，也會落在第四季出貨。

(工商 )