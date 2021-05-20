政院提案修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，將紓困預算上限提高2100億，最高到6300億，民進黨立院黨團打算拚明天在立法院院會逕付二讀，並在五月底前完成三讀。對此，民眾黨立委高虹安質疑，紓困預算目前還有1232.8億尚未執行，為何現在就強逼立院放行2100億？

高虹安指出，目前已經通過的4200億紓困預算中，還有1232.8億尚未執行，甚至其中不少預算根本還沒分配到要用在哪個計畫上，既然4200億之中，還有約三成還沒被使用，到底為何現在就要放行2100億？

高虹安批評民進黨團，想要明天就逕付二讀，五月底前完成三讀，等於是讓在野黨根本沒討論空間。高強調，民眾黨團絕對是支持政府把錢用在對的地方，做好防疫跟紓困，但不是政府需要錢就要無條件支持，行政部門應該先針對目前紓困預算使用狀況做盤點、檢討並跟立院說明，立法院不能棄守監督財政紀律的職責。

高虹安指出，民眾黨團支持政府合理使用預算，甚至針對《紓困條例》，民眾黨也有提修法，包括加入防疫照顧假、生活津貼，加強行政部門對於立法院提出報告的義務等等，也都希望能討論，因此對於民進黨團想要強行通過逕付二讀的態度表達失望。

高虹安建議，紓困預算的部分可以以延會方式處理，五月底之前的這段時間，先讓政府專心拚防疫，不用多花時間來立院備詢，也不會成為防疫破口，紓困預算可以6月延會來審，審查時行政部門應該先做好原本4200億紓困的盤點跟檢討，以及報告接下來2100該如何使用。

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(中時 )