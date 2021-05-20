醫護確診是否影響量能？指揮中心：有掌控、今起盤點全國熱區設置採檢站

中央流行疫情指揮中心今上午與各縣市政府完成召開第一次「全國防疫會議」；副指揮官陳宗彥今表示，上午決議會請各地方政府儘速盤點熱區設置採檢站，並提報指揮中心評估協助；他強調，今天會去做全國性盤點。

被問到目前有八家醫護確診以上有醫護確診，是否影響醫療量能？陳宗彥表示，醫療量能指揮中心有掌控，醫院病床數及醫護人員調度有需求會去協助。

陳宗彥指出，今天與各縣市政府召開的「全國防疫會議」，除了請各地方政府儘速盤點熱區設置採檢站設，並提報指揮中心評估協助；針對採檢、後送就醫、診療程序及集中檢疫場所設置標準等，請指揮中心相關單位，將現有流程制定好，盡速提供各地方政府。

他說，包括地方政府希望設置檢疫場所，指揮中心會持續盤點，讓各地方政府可以有運用的空間。

他指出，有關地方政府防疫物資需求，也請提報指揮中心，以及時撥補，以利時效。上上週就已經通知給地方政府，今天已經要求各地消防救護人員、環保局人員及防疫旅館從業人員，以請各縣市儘速提報指揮中心，防疫物資包括檢測試劑也在裡面。

至於醫療資源整合部分，他說，後續將由衛生福利部統籌進行全國盤點與分配等運用。指揮中心已於5月16日授權地方政府公布確診足跡，因為有一些是跨縣市，會再次提供地方政府參考，免造成得某縣市公布某案足跡，跨縣市不一定有公佈的情況，這點各縣市有高度共識。

他表示，各地方政府的疫苗，醫療院所一定要優先施打，後續會依照疫情風險，適度安排點一線人員施打。

他說，目前指揮中心會跟地方政府審核的三件事，第一是防疫資源、第二是檢視進度，第三是駁斥錯誤不實訊息，可以加速某些地方在防疫上的進步。

至於被問到篩檢站的設置他表示，篩檢站的設置與否會跟地方政府共同來商量，因為要尊重地方政府對疫情的評估。

他指出，熱區篩檢站定義是指確診數比較多的地方，或是病例數已經達到一定數字，就會請地方設置篩檢站；而廣設篩檢站地方，是針對熱區的部分，採檢對象是，疑似或高風險民眾。

(中時 )