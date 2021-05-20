總統府特赦令：布農族獵人王光祿射殺山羌免刑 10:462021/05/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布農族獵人王光祿。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府今天發出公告，依據憲法及赦免法特赦王光祿，免除其刑之執行。 台東縣海端鄉布農族獵人王光祿於民國102年間持獵槍射殺山羌等保育動物，最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞。 排便浮油、皮膚變黃 恐是「癌王」胰臟癌前兆 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 (中央社) #王光祿 #總統府 #布農族 #獵人 #射殺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 04:102021/05/18 焦點要聞 王毅歡迎以巴 直接赴陸談判 04:102021/05/18 國際大事 《光電股》員工確診無礙營運 大立光翻紅 10:352021/05/17 財經 屢獲國際大獎 朝陽獲頒技職之光 04:102021/05/17 話題觀察 賴雅妍水中狂尖叫 王傳一視訊煲親情 04:102021/05/18 娛樂新聞 一周停電2次 蘇貞昌下令王美花一周內提台電改善方案 10:102021/05/18 政治 疫情恐慌 台南傳統市場貨被掃光 04:102021/05/17 地方新聞 派翠克曝撞臉王嘉爾被酸爆 04:102021/05/18 娛樂新聞 比悲傷更悲傷... 124檔跌破319新冠防線 04:102021/05/18 財經要聞 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 醫人也醫心 救治雙管齊下 04:102021/05/18 話題觀察 政治熱門新聞 綠營出這招圍剿侯友宜 媒體人嚇一跳：民進黨瘋了 - 政治 遭綠營酸「裝忙」 侯友宜PO出一張照回應了 - 政治 40萬劑AZ疫苗今抵台 林濁水爆內幕：太令人驚嚇 - 政治 疫情炸出台灣5大亂？黃創夏預言蔡英文最後下場 - 政治 周玉蔻節目遭停暴怒 宅神立馬回應：搞得我好想去代班 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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