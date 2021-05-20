總統府今天發出公告，依據憲法及赦免法特赦王光祿，免除其刑之執行。

台東縣海端鄉布農族獵人王光祿於民國102年間持獵槍射殺山羌等保育動物，最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞。

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(中央社)

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