總統府今天發出公告，依據憲法及赦免法特赦王光祿，免除其刑之執行。

台東縣海端鄉布農族獵人王光祿於民國102年間持獵槍射殺山羌等保育動物，最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞。

(中央社)