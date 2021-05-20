東京奧運5搶1棒球最終資格賽原訂6月16日於台灣開打，不過受到近期新冠肺炎疫情持續擴大影響，世界棒壘球總會（WBSC）昨晚召開臨時執委會，會中決議5搶1變更比賽場地，比賽地點將改至墨西哥，時間未定。

在台灣疫情日漸升溫的情況下，更改5搶1比賽地點的風聲不斷，加上中央流行疫情只會中心已經宣布自5月19日零時起至6月18日止，未持有我國有效力居留證之非本國籍人士暫緩入境，也增加外隊入境難度。

日前負責組訓賽的中職、中華棒球協會及台中市政府也有開會，對於更改比賽地點達成共識，並通報給WBSC，交由WBSC決議是否更換場地，WBSC開會後決議將5搶1移至墨西哥進行，時間仍未定。

此次賽事原本由中華隊、澳洲、荷蘭、中國大陸及美洲區資格賽第2、3名球隊爭奪最後一張奧運門票，不過先前大陸隊先宣布退賽，「6搶1」變成「5搶1」，現在又發生更改比賽地點，比賽移至國外進行，中華隊是否出國參賽也增加變數。

原本此次5搶1中華隊總教練洪一中屬意由全中職球員應戰，前提是比賽在台灣進行，且在5月2日安排施打疫苗時球員接種意願並不高，當時僅教練團等20人接種，考量當地疫情情況且出國比賽返台後還有居家隔離等問題，都成為是否參賽的考量因素。

(中時 )