台北市聯合醫院和平院區再傳病患、員工確診新冠肺炎，醫護長陳重榮上午急開記者會說明，證實有3名員工確診，後續也有2名病房患者中鏢，其中員工具萬華活動史，病人則疫調當中，但目前尚未發現院內傳播鏈，因此未定調為院內感染。

根據中央疫情指揮中心公告，全台院內感染的醫療院所中，除新北亞東醫院、高雄仁惠醫院及台北某血液透析中心。和平醫院過去曾有2例普通病房患者確診，現在又傳員工、病人出現次波感染，外界認為這恐怕是和平達「院內感染」的指標。

陳重榮指出，自13日傳出普通病房患者確診情事，院內隨即採取高規格防疫措施，包括停止常規手術檢查、急診服務，該確診病房不進不出，且所有密切接觸者、住院病人及院內環境都已做過篩檢，結果都為陰性。

後續擴大篩檢後，陳表示，共有3名病房助理確診，疫調後發現皆與院外相關地緣相關，匡列相關接觸人員均為陰性，18日進行2採後，其中B6、B7病房各有1位非同室病人陰轉陽，其餘病人2採陰，就目前結果來說，尚未發現院內傳播鏈。院方即起停止門診服務，慢性病患則以特約診進行，慢性藥籤則在大門口設有「得來速」可領藥。

至於有多少確診者？病房採不進不出為何擴散？陳解釋，詳細數字要等中央公布，就疫調來說，先前案例與這波毫不相關，不能稱之為擴散，病房助理是有萬華活動史，而非在院內受到感染，病人狀況則仍在疫調當中，確認後才會對外公布。

陳說，現已針對主要接觸者及風險對象進行採檢，包括確診病房的所有病人與陪病者，結果都為陰性，除對外公布的這幾間病房，並無其他病房人員染疫。

(中時 )