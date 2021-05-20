首節打完領先19分，全場最多領先21分的灰熊，卻差點陰溝翻船，幸好迪隆布魯克斯扛住壓力，灰熊最終以100比96驚險擊敗馬刺，將黑衫軍淘汰出局，保住一線晉級季後賽生機。

灰熊首節就打出38比19攻勢，第二節將差距擴大至21分，但由老帥帕波維奇領軍的馬刺也非省油燈，在迪羅薩與蓋伊的反攻號角下，半場結束落後分數縮小至7分。

易籃後雙方進入焦土之戰，馬刺在第四節不但追平，甚至超前，迪隆布魯克斯關鍵時刻挺身而出，連中三元攻下6分，幫助灰熊要回領先優勢，凱里安德生、瓦蘭丘納也相繼得手，灰熊領先8分。

蓋伊在最後9.6秒投進三分球，馬刺96比99，希望尚未全滅，祭出犯規戰術，莫蘭特兩罰中一，馬刺無力反撲，4分之差敗走曼菲斯。

灰熊此役可說是精銳盡出，瓦蘭丘納斯23分、23籃板，迪隆布魯克斯24分、7籃板，莫蘭特20分、6籃板、6助攻，傑倫傑克生10分。

馬刺迪羅薩20分，蓋伊20分、籃板，穆雷10分、13籃板、11助攻大三元，凱爾登強生11分、11籃板，珀爾特10分、10籃板。

(中時 )