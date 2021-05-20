台北地檢19日得知北院法官助理染疫的消息後，認為位於北市博愛路上的司法新廈，三個司法機關（地檢、地院，法務部）出入口皆共用，樓層間通道也互聯，故深夜緊急聯絡業者，安排司法新廈全棟消毒。(郭吉銓攝)

台北地方法院協助審判事務的一位助理在19日晚間被通報確診新冠肺炎，北院表示，該位助理之業務係處理審判文書事務並無與洽公民眾接觸，但院長已決定請法官及司法人員即刻回家，本週原規劃到院辦公之同仁，已於昨晚通知居家辦公，並自主健康管理7天。

北院表示，該名助理僅在5月11日短暫交付完成的文書給配置的法官，且與法官接觸均全程配戴口罩，配置法官最後一次開庭為5月12日，開庭配戴口罩，且本週為居家辦公，除17日短暫至辦公室準備居家辦公事務外，其餘時間均未到院辦公或開庭，無接觸本院其餘同仁，目前已請該股法官及書記官自主健康管理。

北院指出，其餘與該位助理屬第二層及第三層接觸之同仁，除原來自18日起已居家辦公者，自20日起繼續居家辦公並自主健康管理7天；本週原規劃到院辦公之同仁，已於昨晚通知居家辦公，並自主健康管理7天。

北院表示，原則停止開庭僅處理有急迫性案件，停止臨櫃訴訟輔導、公證結婚等業務，並實施實聯制，收文收狀設置在院外車道減少人流等。本院以最嚴謹的態度進行防疫措施，呼籲民眾若無緊急處理事務，可暫緩到院洽公，以減少人員流動，減低疫情擴散的危險。

(中時 )