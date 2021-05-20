桃園再傳酒店女公關確診，桃園市長鄭文燦指出，去年酒店女公關確診事件匡列160餘人，但這次「沒有上次那麼多」、會比160少，目前桃園已匡列50餘人，「有風險就疫調」，會視疫調情況再擴大，他也提到「室內5人」非常容易超標，要求全面改外帶或自主停業。

桃園去年曾爆出在台北工作的酒店女公關確診，昨又有苗栗確診建商到訪的金沙酒店女公關確診，女公關足跡遍及桃園區、且接觸酒客多，外界擔憂成為超級傳播者。

鄭文燦對此表示，去年酒店女公關確診事件，市警察局多輪匡列後總共到達160位，這次金沙酒店小姐確診，主要酒客是住苗栗，該建商確診前在酒店有消費，所以女公關連帶匡列後確診，因此跟她近距離接觸的都已經完成匡列。

「匡列的人數應該沒有上一次那麼多！」鄭文燦強調會用最高的標準、最嚴謹的態度、最迅速的方法完成匡列，不諱言上一次匡列人數非常多，這一次近距離接觸的數字比較小，衛生局已經經過一輪疫調，目前光桃園已經匡列50人、苗栗的足跡和疫調則由苗栗負責，會盡快完成採檢跟隔離作業，市府還會持續進行，只要有風險就會納入匡列，也會視實際的醫療情況來擴大。

鄭文燦也直言，防疫等級升為三級，「室內5人」非常容易超過，指示經發局全面跟各商圈各業者宣導以外帶外送為主，餐廳、飲料店、咖啡店或者是百貨公司賣場要自主停業也盡量鼓勵。

(中時 )