110學年大學個人申請統一分發結果今天放榜，共5萬0767人獲分發、分發率59.43％，較109學年5萬2321人、60.01％，減少1554人、0.58個百分點。此外，有2校缺額比率超過5成；11校醫學系合計出現134個缺額，包括台大醫學系等都出現不足額錄取。

大學甄選入學委員會表示，今年個人申請入學統一分發，有8萬5422人報名，相較於109學年8萬7186人減少1764人。個人申請招生名額5萬5541個，相較於109學年度5萬5267個，增加274個。

甄選委員會表示，今年考生平均申請5.59個校系，較109學年5.55個提升。通過第一階段篩選考生平均通過校系數，今年為2.87個，也較109學年度2.77個增加。再從考生填報志願序獲分發的情形，今年以第一志願序獲分發有4萬5616人（比率為89.85％），較109學年度4萬5580人（比率為87.12％），亦有成長。

今年分發後的招生缺額計有6265個，相較109學年招生缺額4197個，增加2068個。甄選入學委員會分析，今年招生缺額數增加的現象，除因招生總名額數增加、報名人數減少外，考生之間報考志願校系重疊也有所影響。

根據統計，今年有13校的招生缺額在20％到50％間，還有2校缺額超過50％，分別為台灣首府大學和台北基督學院。今年頂大也都有缺額，如台大缺23個、成大缺254個、清大缺156個、陽明交大缺111個。

個人申請醫學系自費生部分，有11校提供607個招生名額，最後分發473人，出現134個缺額，包括台大醫學系等各校醫學系都出現不足額錄取；醫學系公費生有9校參與招生，提供71個名額，65人獲分發，缺額6個。另大學繁星推薦管道第8類（醫學系）有11校提供188個招生名額，錄取189人，其中陽明醫學系增額1人。

此外，今年因受疫情影響適用應變方案而經志願校系甄試錄取的防疫考生共有2人，獲分發人數2人。分發該等適用應變方案考生的大學分別為大葉大學與長榮大學。

(中時 )