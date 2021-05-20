美股消息面：

1.投資人擔心亞洲疫情惡化恐打擊原油需求。通膨壓力或促使聯準會提前升息，不利於美國經濟復甦前景。伊朗核協議談判出現正面進展，使原油供應增加的預期升高。在眾多利空因素籠罩下，周三紐約期油重挫3.25%，收在每桶63.36美元，盤中一度崩跌逾5%。倫敦布蘭特期油收跌2.98%，為每桶66.66美元。兩大期油合約價雙雙創下4月27日以來收盤新低。

2.聯準會發布4月會議紀要，其內容首度顯示決策官員可能考慮收緊貨幣政策，受此影響，周三美元反彈，終止連跌4天的頹勢，ICE美元指數尾盤漲0.52%，報90.254。聯儲局發布會議記錄後，美國10年期公債殖利率升至全日高點。

3.美股激烈震盪帶動避險情緒升高，周三紐約期金收漲0.7%，為每盎司1881.5美元。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加132.1萬桶，少於市場預估的增加162.3萬桶。上周汽油庫存減少196.3萬桶，遠超出市場預期的減少88.6萬桶。餾分油庫存減少232.4萬桶，亦遠超出市場預估的減少38.6萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升0.2個百分點，上周美國原油進口量減少58.7萬桶/日。

(時報資訊)