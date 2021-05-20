美系外資針對驅動IC產業出具最新研究報告，認為目前智慧型手機、電視等需求不確定性增加，顯示目前市場需求可能正位於高峰，對聯詠(3034)開出第一槍，調降聯詠2021年、2022年盈利預期13%、3%，將目標價由777元調降到414元，評等由加碼降至中立。

美系外資表示，預計第三季混合DDI售價將會進一步上升，季增幅度約5~10%，惟現在注意到隨著供需價格談判的動態變化，部分DDI客戶不願意接受下半年的價格調漲，主要還是來自於對於智慧型手機、電視等需求的不確定性增加，顯示目前市場需求可能正位於高峰，另外，目前有看到上周的整體NB庫存升高，4月大陸PC出口值年減少1%。

美系外資表示，先前預估第二季DDI定價漲幅恐達5~10%，且這種態勢可能會持續到第三季，而聯詠第二季的財測預估似乎也顯示該預估，然而，近期聯詠股價並沒有隨著強勁的前景而上漲，估計原因為這些市場有共識的平均售價和DDI需求業者，在2022年、2023年時儘管依舊存在，但這些DDI都已經成為商品(如DRAM)等，故DDI定價的年對年同季增漲幅度應該更有意義，但預估定價恐在下半年放緩。

美系外資表示，對IC設計公司來說，LDDI(大尺寸面板驅動IC)的價格可能仍會上漲、第三季度最高季增達10%，但僅來自某些供應商，但隨著DDI供應商的發展，智慧手機需求的疲軟，恐對SDDI(小尺寸面板驅動IC)定價上升趨勢帶來不確定性；另一方面，面板製造商仍在提高價格，但是增長可能很快達到頂峰，目前晶圓代工廠漲價可能延續到第三季，但年增幅正在下降，在晶圓供應有限下，預估進一步上漲的空間有限。

美系外資有鑑於上述原因，調降聯詠2021年、2022年盈利預期13%、3%，將目標價由777元調降到414元，評等由加碼降至中立。

聯詠預估第二季預估季合併營收將高達330到340億元之間，季增逾25%到近29%，毛利率達45%到48%之間，高於上季的43.64%，營業利益率約為29.5%到32.5%，較上季的27.35%提高。

(時報資訊)