聯準會4月會議紀要首度顯示決策官員可能考慮調整目前超寬鬆的貨幣政策，以及受比特幣等加密貨幣重挫打擊，隔夜美股陷入劇烈震盪。雖然美股尾盤跌幅大幅收斂，終場僅以小跌作收，但投資人信心受挫，周四香港恆生指數開跌0.63%，報28413.49點。國企股開跌0.72%。

恆生科技股微跌開出，目前反彈小漲0.36%。

受加密貨幣大跌影響，區塊鏈概念股集體重挫，歐科雲鏈開跌12.24%，美圖跌7.50%，火幣科技跌近7%，雄岸科技跌6.56%。

有色金屬股表現疲弱，中國有色礦業開跌近9%，五礦資源跌逾6%，江西銅業、中國鋁業開盤均跌逾5%。

中通快遞和京東業績報喜，股價分別開漲逾6%和1.70%。

波羅的海乾散貨指數（BDI）雖然止跌反彈，但本月仍跌8.3%，受此拖累，航運股走弱，東方海外重挫14.5%，中遠海控跌9%，中遠海發跌5.2%，海豐跌5.6%，中外運、太平洋航運和中遠海能跌約4%。

(時報資訊)