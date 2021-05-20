彰基院長陳穆寬也號召全國320位熱血耳鼻喉科基層醫師加入篩檢的行列。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化基督教醫院增設慢箋領藥快速通關服務。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情緊張，上醫院民眾都怕怕，彰化基督教醫院增設慢箋領藥快速通關服務，凡持有第2、3次慢性病連續處方箋的民眾，可利用1.來電預約、2.線上預約、3.現場預約等多元方式。此外，住院開刀家屬和病人本身也都要做篩檢，部分家長因為孩子就讀學校發生了確診，也都要求篩檢，彰基設戶外正壓篩檢站每天量能多達1000人。

彰基表示，近日新冠肺炎情勢嚴峻，匡列接觸者和民眾擔心染病自行求醫者倍數提高，已塞爆全台急診室，嚴重影響急重症運行量能。彰基24小時趕工，在2日內完工「戶外正壓大量採檢站」，並同時擴充檢驗量能及人力，目前已拓展完畢，達成每日篩檢至少1000位病人的能力。

彰基院長陳穆寬也號召全國320位熱血耳鼻喉科基層醫師加入篩檢的行列，佔全國94％，拋磚引玉帶領全台醫師公會、學會醫師，主動投入篩檢的工作。陳穆寬表示，彰基總院18日總篩檢量已達918人，19日完工的「戶外正壓大量採檢站」，大量醫護將立刻投入前線作戰，篩檢能力將倍數成長，在安全動線狀況下，最多可同時採檢9位病患，大幅縮短民眾等待時間。

彰基急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，原本戶外就有一座採檢站，但僅能一線採檢，日夜趕工後，新採檢站更具有6線同時採檢的能力，內部採用厚壓克力做為完全阻隔，獨立正壓空調，氣體由外部導入，現場空氣只出不進，採檢的醫護不需穿厚重防護衣，效率大為提升。

新採檢站另具有即時的雙向通訊系統，醫師可以採檢，也可同時看診病患。所有病人流，透過中央監控系統管制，可即時調節掛號、看診、等待、採檢的速度，讓整體高效率運作。

(中時 )