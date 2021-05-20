蔡英文總統第二任任期今天屆滿一周年，為表達對原住民族傳統的尊重，依據憲法第40條及赦免法第3條前段規定，批示同意特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，免除其刑的執行。 這也是蔡英文總統上任首宗特赦案。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統的這項決定，對於政府推動原住民族歷史正義與轉型正義工作，特別具有意義。

王光祿是在102年因使用土造長槍獵捕野生動物，違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法罪刑，經最高法院於104年11月3日駁回上訴確定；復經檢察總長提起非常上訴，最高法院審理時認適用法規有違憲疑義，向司法院聲請解釋。

Kolas表示，司法院就原住民狩獵案在5月7日作成釋字第803號解釋，其中野生動物保育法規定原住民族基於傳統文化獵捕、宰殺或利用野生動物不受相關條文限制之規定，大法官認為「傳統文化」應包含原住民依其所屬部落族群所傳承之飲食與生活文化，而以自行獵獲之野生動物供自己、家人或部落親友食用之非營利性自用之情形。

Kolas說，憲法明文肯定多元文化價值，保障原住民從事狩獵活動之文化權利。在原住民族文化中，族人與山林共同分享、共同生存，相互依賴，日常狩獵是族人生活文化的一部分。

王光祿雖然因為狩獵野生動物而觸犯相關法律，但蔡總統認為，考量他的狩獵是為供罹病的家人食用；狩獵自用也經大法官認為這屬於原住民傳統文化之範疇，情可憫恕，因此特赦王光祿，彰顯政府尊重原住民族生活文化，促進族群主流化發展之用心。

(中時 )