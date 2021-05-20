新北市林口分局近日連續出動警力查察轄內八大行業，是否遵從指揮中心全面停業規定，昨天晚間員警巡邏時，經過一家應該停業的按摩店，見到冷氣機仍在運轉，且店內有燈光，於是立刻登門臨檢，果然發現業者還偷偷接客，立刻將業者函送法辦。

停業按摩店有燈有冷氣，林口警登門一看「大膽偷營業」送辦。(戴志揚翻攝)

中央流行疫情指揮中心因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，雙北地區(臺北市、新北市)陸續發生感染來源不明的病例及群聚事件，研判社區傳播已有擴大趨勢，於5月19日起至5月28日提升雙北地區疫情警戒至第三級。

立刻針對休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他特定行業均要求配合暫停營業，加嚴、加大限制措施，以防範發生大規模社區傳播。

林口分局每日規劃臨檢勤務，編排專責警力持續複查防疫強制停業店家，於5月19日10時30分許，清查到林口區中正路一家按摩業者，店內仍有燈光及冷氣運轉等情事，經查詢負責人表示當(19)日上午仍有接待2位消費客人，店家未遵守防疫規定營業，本分局立即蒐證函請市府業管機關依據傳染病防治法裁罰。

林口分局呼籲，將持續加強取締不法，防堵疫情破口，對於違反相關規定業者，警方必蒐集相關事證函請市政府權責機關依法開罰；呼籲業者不要心存僥倖，應確實遵守防疫規定，共同守護國人健康。

(中時新聞網)