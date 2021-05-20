台灣本土疫情狂燒，全國防疫提升至第三級警戒，根據規定，民眾外出皆須配戴口罩，如違規將遭罰3千至1萬5千元，許多菸友也因此吃上罰單，昨（19）日才有一名女網友在家門外脫口罩抽菸被開罰，想不到如此嚴格執法之下，今日鳳山又有民眾出門未戴口罩，遭警察攔下開單，讓他氣得上網貼文想討拍，結果反而換來大家的冷言冷語，下方留言一面倒，直呼「沒在跟你三炮兩炮」、「已經勸導很久了」，力挺執法人員。

昨日，有網友在臉書社團「爆廢公社」代案主張貼出外出沒戴口罩的紅單，並表示「不是我的，不要酸我，蓋一層紅單樓看國庫進帳多少。 （事主說沒勸導喔！攬下來就直接開喔，沒在跟你三炮兩炮）」。本以為該罰單能換來各方聲援，想不到網友看了是大快人心，直呼台灣疫情嚴峻，為全力防堵疫情破口，出門本來就該戴口罩，而且「已經勸導很久了！」

有民眾將罰單貼上網討拍反被打臉。（圖／臉書_爆廢公社）

對此高雄楠梓警方也表示，近日開出多起類似上述的紅單，像是有人到ATM領錢貪圖方便沒戴口罩；炸物攤老闆埋頭炸雞排也沒戴口罩，執法人員看到都當場開單告發，目前共計有23件違規，鳳山警分局25件，以及未暫停營業場所1件移送衛生局裁處。

正所謂全島一命，警方最後不忘呼籲民眾共同嚴守社區防線，減少非必要外出活動，出門務必戴好口罩，全民共同防疫，以維護民眾健康。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)