歐洲議會預計於20日就推動正式凍結中歐投資協定的動議進行投票。議案還提及將支持與台灣洽簽投資協定。

去年底，經過7年35輪談判，中歐領導人共同宣佈如期完成中歐投資協定談判。根據程序，談判完成後還需要數月時間進行文本翻譯、校對等工作，並需得到歐盟各國政府和歐洲議會的批准。

但在過去幾個月，歐盟基於謊言和虛假訊息，以及新疆人權問題為由對中國有關個人和實體實施制裁。隨後，中國對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假訊息的10名人員和4個實體實施制裁。此後，歐洲議會以取消審議等的多種方式以暫停中歐投資協定。

美國政治新聞網報導，動議草案顯示，歐洲議會將投票促進凍結對中歐投資協定的任何審議，以及歐洲議會對批准協定的任何討論，原因是中國（對歐方）實施的制裁。

草案要求，（歐洲議會）在中方解除制裁後再處理中歐投資協定。草案提到，歐洲議會議員希望歐盟委員會在採取任何步驟締結和簽署中歐投資協定之前與歐洲議會協商。草案還呼籲歐盟委員會把圍繞中歐投資協定的辯論作為槓桿工具，改善中國的人權保護狀況。

政治新聞網報導，關於新疆的「強迫勞動」問題，該動議將重申要求歐盟委員會和歐洲對外行動服務處迅速敲定一份供應鏈商業諮詢，為企業提供有關使用維吾爾族強迫勞動的風險指導，並在緊急確定替代供應來源方面提供支持。

此外，動議還敦促歐盟加強與美國在對中政策上的協調，同時強調與台灣的任何貿易協議「不應受到與北京協議的牽制」。歐洲議會呼籲歐盟改變作法，支持與台灣洽簽投資協議，展開與台灣貿易協定談判。

中國外交部發言人趙立堅19日回應申，中歐投資協定是一份平衡互利共贏的協定，不是一方給予另一方的恩賜，是互利互惠的，儘早批准符合中歐雙方利益。雙方均應為此作出積極努力。

(工商 )