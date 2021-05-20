中央流行疫情指揮中心今上與各縣市政府完成召開第一次「全國防疫會議」；副指揮官陳宗彥今表示，最近網路流傳「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」是不實訊息，最高罰3百萬元；對於假訊息或不清楚的訊息訊息，有些人看都不看就傳出去了，「就像是到平交道要停看聽，在心中要有疑問就要去查」。

陳宗彥指出，最近很多民眾反映，有很多冒用疾管署或是及管家名義成立社群；他強調，「衛福部的『疾管家』只有一個沒第二個」。

他說，辨識方式為有明確盾牌標誌，才是疾管家Line官方帳號，民眾可透過疾病管制署全球資訊網首頁加入；冒名社群遂行詐騙行為，可能違反《刑法》的加重詐欺罪，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，民眾勿以身試法

他強調，這些惡意假訊息都是危害防疫措施和策略，會影響到民眾掌握疫情的狀況，恐違反違反刑法第339條之4的加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，特別再次提請民眾勿以身試法。

陳宗彥強調，碰到訊息，可透過My Go Pen、美玉姨、台灣事實查核中心、LINE訊息查證等，或撥打防疫專線1922，或向衛福部疾管署、地方衛生局等單位洽詢。

(中時 )