【旅奇傳媒/記者-王政】在新冠肺炎的疫情影響之下，不僅對百工百業帶來衝擊，對於觀光產業更是受傷最為嚴重，因此在交通部觀光局的推動下，參山國家風景區管理處特別針對下轄區域推動觀光圈，如中彰便透過中彰區域觀光聯盟的推動，挖掘每一個地方，從產業到觀光整合在地的創生，行銷彰化縣地方之美。

如5月份，參山處便攜手聯盟與彰化縣觀光產業發展促進協會合作，由旅行業者將秀水、芳苑及大村地區的特色產業整合，如秀水的泳霖牧場、富雨洋傘、水銡利觀光工廠、花壇的茉莉花夢想館、大村的花樹銀行、芳苑的海牛文化及鹿港老街等景點，搭配手作傘組、免插電蒸籠冰的DIY體驗，規劃出「番花一條街X海牛文化」及「番花一條街X觀光產業小旅行」等2條極具特色的小旅行遊程，期盼推動彰化縣傳統產業轉型觀光的契機，讓遊客看見彰化縣觀光產業的魅力。

凝聚社區共識 打造彰化在地新面貌

彰化縣觀光產業發展促進協會多年來積極耕耘在地，透過富雨洋傘的高知名度作為平台，串聯周遭的農業、製造業、服務業等1～3級產業，讓番花路的在地特色完整呈現，形成「一條街」的觀光型態傳。

中彰區域觀光聯盟觀光學術召集人吳政和表示，番花路的社區營造相當成功，在理事長周淑秋的帶領下，凝聚出有志一同的共識，以群體戰的方式積極串聯各個公單位與部會，藉由預算的爭取，成功提升自我的競爭能力，進而創造出極具商業模式的雛型。

而商業模式建立後，如何導入遊程便成為關鍵，吳政和指出，周淑秋的竭誠付出感染了在地的各個產業，讓社區的各個產業都願意投入，以製造業、農業、服務業等勾勒出一個完整輪廓，加上彰化知名的王公海牛驛站、蚵田等亮點，打磨出一個璀璨的鑽石旅程。聯盟也將積極協助在地產業提升，透過不斷溝通與遊程的導入，讓中彰開創出不一樣的旅遊面貌。

打造商業模式 帶動在地提升

彰化縣觀光產業發展促進協會理事長周淑秋表示，秀水鄉番花路沿途的特色景點不少，近年社區投入文創、地方創生，逐漸形成觀光產業聚落，搭配彰化縣芳苑鄉2016年獲登錄為珍貴無形文化資產，全國獨一無二的「芳苑潮間帶採蚵海牛文化」，讓遊客搭乘牛車體驗潮間帶生態，展現芳苑沿海地區漁村特色，發揚這項傳統漁法文化，讓海牛採蚵文化傳承綿延不絕，增加當地農民收入，並藉由觀光帶動更多的人潮，讓年輕人願意根留彰化芳苑。

理事長周淑秋說，節能減碳與休閒觀光是未來觀光產業的趨勢，配合遊程的推動，將休閒觀光服務業落實在地方，串聯觀光產業的廊道，將芳苑、鹿港、秀水、彰化及大村等串連成一線，以深度旅遊創造優勢，吸引具創意的年青人回鄉創業創造收入，而地方也會跟著發展繁榮。

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(中時新聞網)