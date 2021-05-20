【旅奇傳媒/責任編輯-彭可玹】透過2021大鵬灣帆船生活節的舉行，除了吸引了全台遊艇玩家與帆船好手，齊聚在大鵬灣濱灣碼頭，上演百帆齊發的繽紛景觀；有別以往，更匯集了遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂表演、小旅行、海灣單車趣遊等精彩活動，成功的重新形塑繽紛多元的海灣生活。

打造大鵬灣為遊艇港 發展屏東觀光圈

交通部觀光局副局長周廷彰表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，交通部將型塑大鵬灣成為大鵬灣遊艇港為政策目標，並成為遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。以屏東觀光圈發展理念將運動結合食、宿、遊、購、行各觀光產業，重新整合塑造屏東的運動觀光品牌印象。

擴大遊艇活動推廣 享受美好海灣生活

大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）表示，大鵬灣帆船生活節的活動與交通部航港局共同主辦，以擴大遊艇活動推廣，增加針對持有遊艇及動力小船駕駛執人員規劃遊艇自駕體驗，以及規畫遊艇玩家船聚，一般民眾則安排1日船長體驗。

在環境優勢下續辦理國內最具規模之帆船賽事，擴大結合推廣「屏東觀光圈」線上及線下創意產品，整體以策展概念注入創意展演藝術、市集與小旅行，充分與在地產業鏈結。

包括特別與屏東觀光圈、洄游返鄉青年、旅行社、枋星遊艇、皇家遊艇會創新共同推出16條文化觀光體驗遊程，推出了遊艇體驗、月牙灣釣沙蟹、魚線椅DIY、油魚子下午茶、光采濕地漫遊、香草入餐與精油DIY等充分與在地產業鏈結。

期待呈現國境之南多元精采的魅力，邀請更多的民眾前來美麗屏東，盡情享受海灣生活的愜意美好。

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(中時新聞網)