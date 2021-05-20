美國政府與業界高層告訴路透社，拜登政府一直在考慮修改禁止大多數全球人口入境的全面旅行限制，但尚未做出決定。

夏季旅遊季即將來臨，歐洲聯盟（EU）國家今天同意放寬對非歐盟訪客實施的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）旅行限制，此舉可能可向所有英國人與已接種疫苗的美國人開啟歐盟大門。

歐盟消息人士說，27個歐盟成員國的大使批准歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一項提議，放寬「安全」國家的判定標準，以讓完成疫苗接種的其他地區旅客入境。

為了因應COVID-19疫情，美國在2020年初首度實施旅行限制，禁止大多數的全球人口入境美國，包括近期去過英國與歐洲多數地區，以及中國、伊朗和巴西的民眾。今年，華府也把南非和印度加入清單。

拜登政府相關主管機關一個多月來一直在舉行會議，還向業界高層諮詢可以解除禁令的時間與方式。

詢及美國是否將讓接種過疫苗的歐洲人入境時，白宮發言人回覆，目前無計畫變更旅行限制。

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）表示，希望「歐盟基於風險評估、以科學為主的重啟國際旅行計畫，可以激勵美國傾聽眾人呼聲，為安全重啟邊界制定計畫與時間表」。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天在記者會上說，任何解除限制的決定，「最終都是公共衛生的決定，是涉及跨部門的決策程序，而目前顯然是由美國疾病管制暨預防中心（CDC）」領軍。

(中央社)