富邦悍將王牌投手索沙左膝動刀提前返美復健，為了補強洋投戰力，今天宣布簽下27歲的多明尼加籍左投手Adalberto Mejía（暫譯猛悍），他已在5月初抵台並完成14天居家檢疫，只待7天自組健康管理結束後就可正式投入球隊訓練。

猛悍在1993年出生，身高190公分、體重120公斤，2016年首度登上大聯盟後，先後曾效力雙城隊、紅雀隊和天使隊，生涯共累積出賽62場、154局、自責分率4.62。

首次投入亞洲職棒賽場的猛悍，加入球隊之後將被賦予先發輪值的重任。過去曾是天使的隊友傑斯、以及同樣來自多明尼加的同鄉優瑪，都是猛悍過去相當熟悉的戰友。

就連悍將的外籍野手紐那斯，過去也曾與猛悍因2016年的巨人、雙城交易案的主角而有所關聯。如今猛悍與大家再次在中華職棒齊聚，也期望能夠一起為富邦悍將創下共同的榮耀。

即使目前受到疫情影響，導致中職賽程全面延賽，悍將仍在遵守政府防疫政策的前提下，持續規劃部屬球隊戰力，領隊蔡承儒也希望猛悍能盡快適應台灣的球風，在中職順利復賽之後展現出自己的球技與實力，與隊友們一起在下半季全力拚戰。

(中時 )