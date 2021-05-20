【旅奇傳媒/記者-張偉浩】大同醬油創辦人，早期是在鄉下賣肉圓的，由於自行生產調配的黑豆甕釀醬油味香甘醇，消費者常會指定購買整罐的醬油回家，因此醬油反客為主的成了銷售主力，也成就了現今大同醬油的輝煌歷史。

後來第二代陳丁源先生傳承家業，並於西螺開設家庭式醬油間，以西螺優良的水質、溫度、濕度為基礎，加上獨家的釀造配方以及古法甕釀技術，成就了無可取代的甘醇醬油。

第四代曾朝勤先生28歲時，因父親過世而接起家中棒子，為了企業永續經營，因此積極改良口味以更符合市場趨勢，並在斗六工業區增設1,500坪現代化廠房，引進全新自動化生產設備提升產量。2006、2017年間陸續通過ISO9001、ISO22000跟HACCP國際雙認證系統，更獲得經濟部選拔為台灣10大優良百年老店，更被總統召見頒獎，是貨真價實的歷史名店。

白醬油獲國家創新研究獎與果農合作水果風味醬油

現在傳承到第五代的大同醬油黑金釀造館經理曾士豐表示，大同醬油運用黑豆古法釀造，以及獨家的配方製成，與一般市售的醬油有所區別，風味更佳、韻味十足。而最有名的商品就是油膏系列，有別於使用修飾澱粉，採用台灣糯米用水磨機磨成米漿後加入熬煮，口感層次豐富外，還有淡淡的米香，在牙齒與舌尖中迴盪。另外還有特殊製作的白醬油，是醬油中的精華，當黑豆入甕後日曝180天，得到的就是「黑豆原汁」，是一種極富營養價值透著琥珀色的液體，其味道甘醇，含鹽量低、顏色輕淡，不需要使用過多的鹽、高湯，更能引出食材的鮮甜滋味，更獲得了2016年國家創新研究獎。

大同醬油也持續不斷的創新，選擇雲林縣特產水果的柳丁、柚子，研發出「柳丁醬油」、「柚子醬油」酸柑滋味醬油。曾士豐指出，每當遇到產量過剩、風災、蟲害的問題就會導致農民欠收，因此特別異業合作，運用還能食用的水果，製作出特殊風味醬油，也間接幫助農民生意。

▲白醬油是醬油中的精華，含鹽量低、顏色輕淡，味道甘醇。 圖：大同醬油╱提供

黑金釀造館通過觀光工廠評鑑

提供手工醬油、米餅DIY 常聽人說「黑矸仔裝醬油，沒底看」，為了肩負起台灣人食用醬油的教育、文化、傳承宗旨，大同醬油於2011年創立大同醬油黑金釀造館並通過觀光工廠評鑑，館內附設時光走廊、文物室與文化室可了解醬油的歷史文化、黑豆醬油如何制成及分級，還能走入滿廠醬油飄香的作業現場，近距離看到現代化機械與工作人員對於製程的嚴謹。

旅客還可以在觀光工廠內體驗手工醬油DIY、醬油米餅DIY，讓大朋友小朋友製作專屬於自己的醬油標籤與可愛圖樣的米餅，寓教於樂，增加親子之間的情誼。曾士豐表示，「大同醬油」，這支以黑豆甕釀出來的黑金招牌，未來將秉持傳統，持續創新，除了帶給海內外的消費者，代代相傳、滴滴回甘的感動好滋味外，更期許自己能將黑金發亮、揚名國際。

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(中時新聞網)