布農族獵人王光祿狩獵案釋憲後案件回到最高法院續審，總統蔡英文今天予以特赦。王光祿聽到後直問「真的嗎」，接著說「非常高興」。

王光祿於民國102年7月間，在河床上撿拾一把獵槍，於同年8月間，持這把獵槍上山狩獵，獵打一隻長鬃山羊和山羌。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。

原民團體和律師於104年12月15日，最高檢察署表示檢察總長顏大和針對王光祿案提起非常上訴。台東地檢署暫緩王光祿入監。

106年9月28日，最高法院就王光祿案聲請釋憲，請求司法院大法官就槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項及野生動物保育法第18條、第1條第1項，未就原住民特殊情形加以考量部分宣告違憲。

民國110年5月7日，大法官宣示解釋，僅有部分違憲，王光祿案件最高法院續審。今天總統予以特赦。

王光祿接受記者電話專訪時，聽到總統特赦感到相當訝異，不斷問「真的嗎」，他說，尚未聽到這件事，律師也還沒告訴他，如果是真的那就非常高興，「這結果等很久了」；不過，因母親現在記憶衰退，只認識他這兒子，因此告訴她這件事也沒意義，「不會刻意告訴媽媽」。（編輯：方沛清）1100520

(中央社)