台南方姓男子5年前趁當時的妻子潘姓女子帶閨密回家玩牌及打麻將時，在奶茶放入毒品佐沛眠，讓潘的好友喝下，少女昏睡後，方男以手指加以性侵，歷審依藥劑強制性交罪判刑7年10月，他上訴辯稱誤以為少女是妻子且否認下藥，最高法院不採信，駁回定讞。

方男與潘姓女子在2016年結婚，隔年離婚，潘方在2016年間利用網路通訊軟體與未滿18歲的少女結識，並在2月8日相約出遊，二人逛街後，因時間尚早，潘告知少女家中尚有方男後，仍邀少女至其住處玩牌。

方男在當天晚上6點多，以不明方法，在麥香奶茶中置入第四級管制毒品佐沛眠，由不知情的潘女交予少女飲用，少女飲用後當場表示味道怪怪、苦苦的但仍持續小口飲用，當晚10點多覺得頭暈、想睡而感不適，趴在桌上休息，並LINE給男友告知狀況。

潘女於是將少女扶至房內唯一的床上躺下、隨即昏睡，隔天凌晨2點多，在床上左側的方男見少女睡臥於床舖上，認有機可乘，先在床上親吻少女，用手撫摸少女私處並加以性侵，少女出言質疑「你還要繼續這樣嗎？」，方竟說「你不是要援交嗎」。

歷審考量方男為滿足己身性慾，竟下藥後性侵少女，對少女身心造成巨大之影響，犯罪所生損害實非輕微，且於犯後一再否認犯行，難認已有悔意，且迄今尚未對少女賠償損害，將方男判處7年10月徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

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(中時 )