台灣YouTuber Pan Piano（小p的音樂工房），以不露臉的方式，搭配性感的COSPLAY裝扮來彈琴爆紅，創立頻道4年來已經累積240萬訂閱者，成為台灣女YouTuber的第一人，最近受到疫情影響，她竟然開始轉型上傳做菜影片，卻不改性感風格，讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋。

Pan Piano的風格是將動漫融合鋼琴，cosplay成動漫角色彈奏熱血的動漫歌曲，然而她最新發布的影片中，跟大家分享台灣家常菜三杯雞的做法，只見她身穿深V緊身洋裝，露出又深又長的深溝，和豐滿上圍曲線，儘管小P做菜的步驟並不熟練，但最後的成品還是十分美味。

加上小P充滿誠意的福利大放送，讓網友們非常滿意，紛紛捧場直呼：「不是吧，看起來竟然很好吃」、「我以為我是來聽鋼琴、看cosplay的，但我現在卻餓了」、「我的眼睛根本不知道該看鍋子還是看⋯⋯」、「小P是我最喜歡看的鋼琴頻道，現在她也要成為我最愛的料理頻道了」。

事實上，小P過去曾接受過訪問，透露自己會用這種方式拍片，是因為她很喜歡看日本動畫，因此開始萌生想法，希望大家能透過她的演奏去認識到更多很棒的動漫，「如果有人看了我的影片後去找原曲來聽，或是去找那個動漫來看，那我認為這對演奏者來說是最棒的事情了。」

(中時新聞網)