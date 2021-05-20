台股今(20日)開盤小跌10.14點，開盤1個小時，大盤2度翻紅，營造520行情的企圖非常明顯，有股市小白好奇為什麼大家都說有520行情，法人都會給面子有慶祝行情，網友表示只是都市傳說，聽聽就好，「紅盤到幾點就不知道了」，也有失望網友認為今年應該沒有520行情，「綠色執政！讓妳各位看看螢火蟲」，不過，統計過去5年都有520行情。

有網友在PTT股板提問大家都說會有520行情，「各大法人都會有慶祝行情給面子」，請問這是股市潛規則嗎？網友紛紛回應「總統就職日啊」、「政府很愛面子」、「總統不用面子？」，表示會有「神秘力量阿」、「你敢不給執政者面子？」、「但紅盤到幾點就不知道了」、「就像XX變盤一樣阿Q 每年都看的到」。

對於520行情的說法，也有網友說是「都市傳說」、「聽聽就好」、「怎麼有人信這個」，不過也有網友留言「過去經驗」、「過去5年每年都有520行情」，還有網友表示「八卦版看到電力都要綠燈了 股市一定要紅啊」、「只剩股市能當浮木了啊」、「大家一起開冷氣救空軍」。

由於近期股市走弱，也有失望網友認為今年應該沒有520行情，「綠色執政！讓妳各位看看螢火蟲」、「修理少年股神的時候到了」。

台股在總統蔡英文上任近5年確實每逢520(如5月20日休市，則看下一個交易日)股市都收紅，但僅2018年上漲135點較多，其餘漲點都不到50點。

(中時新聞網)