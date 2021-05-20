台灣本土疫情升溫，今傳出台北捷運有員工確診的消息，但北捷僅回應，疫情確診人數及情況，由指揮中心公布為準。

北捷表示，疫情確診人數及情況，由疫情指揮中心公布為準。因應疫情發展，台北捷運為預防有人員確診、隔離及自主管理，並且降低影響營運風險，啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤。

另北捷也說，行政人員則會開始異地辦公，依照業務支援性質分散於不同建物。相關主管視訊設備均已設置完成，隨時透過視訊會議，確保業務不受疫情影響，持續順利推動。

(中時新聞網)