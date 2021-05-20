今（20）日為總統就職週年，前立委孫大千在臉書表示，這真是一個諷刺的520，不知道總統蔡英文要如何走出總統府來面對台灣人民？

孫大千期待蔡英文在520就職週年演說當中，向台灣人民解釋清楚的幾件事情：

一、究竟是哪一個派系介入疫苗採購？如果連清理門戶的能力都沒有，憑什麼要民眾相信有改革的決心呢？

二、台灣到底缺不缺電？綠營的能源結構究竟有多少是灌水的？經濟部長王美花難道不應該為了一週內全國連續跳電請辭下台嗎？

三、從普悠瑪事件到太魯閣號事件，一連串的人禍，台灣人民為什麼還要相信民進黨有改革的能力呢？行政院長蘇貞昌難道不需要負起政治責任請辭下台嗎？

四、長程航班機組員3+11隔離制度的調整，很顯然的是此次台灣防疫成果功虧一簣最主要的原因，推動此事的民進黨不分區立委范雲難道不需要辭去立委職務，以謝國人嗎？

五、桃園市政府對於諾富特飯店有混居狀況的檢舉視而不見，完全沒有善盡稽查督導的責任，鄭文燦市長難道不需要出來向全國人民道歉嗎？

六、民進黨不是一直在大內宣告訴國人，政府已經解決了「五缺」的問題嗎？現在又缺水，又缺電，究竟是怎麼一回事呢？

網友也留言表示，「你覺得會有答案嗎？最後又都是國民黨的錯」、「繼續裝睡」、「疫情吹捧、兩岸搞砸、缺電缺水、民怨炸鍋」、「真是受夠了」！

(中時新聞網)