隨著科技的進步，網美們都會透過濾鏡修修臉，不過修太大恐怕會造成反彈！日本23歲抖音女神景井陽菜（景井 ひな）樣貌清新甜美，深受許多男粉支持，未料早期的無濾鏡正面照被挖出，臉型明顯不一樣，掀起廣大的網議。

景井陽菜有著洋娃娃般的漂亮雙眸，立體的五官及纖細體態，外型十分甜美、出眾，而她經營的抖音平台，常常會拍攝無厘頭的搞怪影片，長得漂亮個性又可愛、不做作，一下子就狂圈粉，IG擁有近30萬人追蹤，每次PO一則動態都破萬讚，具有一定的網路影響力。

人紅是非多，有網友翻出景井陽菜早期標榜「無修圖」的影片，發現她以前的居然是國字臉，腮幫子明顯比現在大一倍，驚呼和抖音影片中的可愛模樣差太多，遭到嘲諷「修太大」、「照騙」等，逼得景井陽菜不得不發聲，表示看到網友對於自己早期的評論，感到難過又自卑，因此一直努力運動雕塑身材、學習化妝打扮變漂亮，現在看到煥然一新的自己，還曾經感動到哭泣。

網友發現景井陽菜早期的模樣和現在差很多。（圖／推特）

景井陽菜1999年出生於日本熊本縣，從專門學校畢業後，本來準備要去服裝公司就業，在朋友的鼓勵下開始上傳自己拍抖音的影片，想不到一夕爆紅，巔峰時期還曾有數十間娛樂公司想把她簽下來，眼看當網紅的前景一片光芒，景井陽菜便放棄服裝工作，轉戰抖音界順勢出道，現在已經是日本第一抖音女神，曾穿著過長的靴子和熱褲營造走光的的話題，聲勢不斷看漲。

(中時新聞網)