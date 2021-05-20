歐盟擬修法，將要求臉書(Facebook)、谷歌等網路巨擘採取更多措施，遏止虛假新聞流傳，特別是在社群媒體上以廣告投放方式進行散播。

據歐盟執委會的檔案文件顯示，歐盟同時也希望較小的社群媒體公司，或小型搜尋服務商、私人訊息服務商、廣告技術供應商等都能一起承諾，阻止虛假新聞的傳播。

歐盟新的提案為解決和補強2018年與谷歌、臉書等簽署的自願性規則的不足，該規定要求網路企業以自我監管方式打擊假新聞；然2018年的規定未能在遏止假新聞上取得進展，線上廣告仍然繼續傳播假資訊。

據路透看到的新提案文件顯示，歐盟希望各平台收緊資格審查，禁止虛假訊息的內容發布者的參與。廣告科技公司則應明確嚴格規定廣告投放標準。

新提案還將制定關鍵績效指標，讓監管單位能查核這些網路公司是否確實履行了承諾。

執委會預計5月26日提出最新的修正規則，而相關企業可於9月底前提出回應意見，以確認他們將承諾並履行歐盟的目標。

(時報資訊)