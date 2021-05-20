台積電(2330)重要供應商，無塵室大廠漢唐公司(2404)將於5月28日召開股東會，全面改選董事，持有24%的外資成為公司派及市場派積極爭取的對象，外資投票重要參考指標機構之一Glass Lewis，向來支持公司派，但在這次漢唐經營權之爭，卻史無前例首次反對漢唐董事長陳朝水續任董事，在外資圈成為討論話題。

Glass Lewis的報告中明確表示，今年5月13日台灣高等法院更二審判決，對陳朝水的行為有嚴重疑慮與關切。報告對陳朝水先生對公司費用的揭露方式不實。再加上，考慮到他已經因違反法律而被判有罪，並且在此過程中可能違反他對股東的忠實義務。

Glass Lewis相信股東應讓董事對不佳的管理和政策決策，以及對任何相關的法律不法行為負責，可通過投票反對續任。Glass Lewis表示該名董事一直存在法律問題，並不符合股東的長期利益，鑑於刑事判決，認為董事長陳朝水不應繼續擔任公司董事會成員。

(時報資訊)